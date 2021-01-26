Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM Национальный банк Казахстана разработал стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Об этом заявил глава финансового регулятора Ерболат Досаев 26 января на заседании правительства.

По его словам, этот документ позволит повысить эффективность денежно-кредитной и макроэкономической политики Казахстана.

В 2021 году Нацбанк республики планирует вернуть уровень инфляции в целевой коридор в 4−6%. В среднесрочной перспективе этот показатель планируется уменьшить до 3−4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года уровень инфляции в Казахстане составил 7,5%. Продовольственные товары подорожали на 11,3%, непродовольственные — на 5,5%, платные услуги — на 4,2%.

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