Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве с 25 января разрешение на работу такси теперь можно оформить и получить на портале mos.ru электронном виде, сообщается на сайте градоначальника.

Ранее, чтобы оформить разрешение, нужно было лично прийти в сервисный центр. Теперь заявление будут направлять в личный кабинет юрлица. Для работы с кабинетом понадобится электронная подпись.

Отмечается, что заявления на получение разрешения на работу в такси могут подавать только официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица. Это позволит исключить случаи мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, из 30 млн пассажиров, которые передвигаются каждый день по Москве, больше 700 тыс. пользуются такси.

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