Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM В Казахстане по итогам 2021 года планируется нарастить добычу нефти до 86 млн тонн. Об этом 26 января заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

По его словам, в 2020 году в Казахстане добыли 85,7 млн тонн нефти и 55,2 млрд куб. метров газа. В 2021 году добычу газа планируется нарастить до 55,8 млрд куб. метров. Таким образом, нефти планируется добыть на 0,3% больше, газа — на 1,1%.

Напомним, в начале января в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в феврале и марте планируется увеличить добычу нефти на 10 тыс. баррелей в сутки.

В рамках соглашения ОПЕК+ квота Казахстана на добычу нефти в феврале и марте 2021 года составила 1,427 млн баррелей в сутки.

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