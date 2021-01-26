Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чувашии антимонопольщики привлекли к административной ответственности МУП «Шумерлинские городские электрические сети». Причиной стало нарушение стандартов раскрытия информации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС.

В ведомстве поясняют, что в декабре 2020 года специалисты УФАС в ходе осмотра официального сайта муниципального предприятия установили нарушение стандартов раскрытия информации.

«В частности, предприятие своевременно не разместило информацию о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В управлении уточняют, что после проверки данная информация была опубликована. В связи с чем, по словам, начальника отдела товарных рынков УФАС Анны Шевченко, «к предприятию применена мера наказания в пределах низшей санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ» («Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)»).

УФАС привлекло «Шумерлинские городские электрические сети» к административной ответственности в виде 200 тыс. рублей штрафа.

Отметим, что данное решение может быть обжаловано в суде.

Напомним, что в Чувашском УФАС периодически проводятся обсуждения различных вопросов антимонопольного регулирования. В частности, в прошлом году под председательством руководителя ведомства Валерия Котеева прошли публичные обсуждения по правилам недискриминационного доступа. В мероприятии, которое прошло в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, приняли участие представители органов власти всех уровней, малого и среднего бизнеса, а также общественных организаций и объединений.