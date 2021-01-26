Нью-Йорк, США, , 08:39 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 25 января показали разнонаправленное движение, при закрытии Nasdaq и S&P 500 на рекордных максимумах.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 36,98 пункта (0,12%), до уровня 30 960,00 пункта. S&P 500 вырос на 13,89 пункта (0,36%), до уровня 3855,36 пункта. Nasdaq к завершению дня подрос ещё больше — на 92,93 пункта (0,69%), поднявшись до уровня 13 635,99 пункта.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI к концу дня поднялась на $0,50 (0,95%), до уровня $52,77 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость акций LG Electronics на Корейской бирже выросла почти на 25% после публикации сообщений о возможном отказе компании от производства смартфонов.

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