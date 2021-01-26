Абакан, , 08:33 — REGNUM В 2020 году (декабрь 2020 года по отношению к декабрю 2019 года) в Хакасии потребительские цены на медикаменты выросли на 9,5% (за аналогичный период предыдущего года — на 6,2%). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в Красноярскстате.

Рекордсменом по росту цен в республике стал йод, который за указанный период подорожал на 40,7%. «Линекс» подорожал на 37%, «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный) на 30,1%, «Амоксициллин» — на 28,1%, «Троксерутин» — на 27,3%.

Настойка пустырника выросла в цене на 26,7%, «Метамизол натрия» (анальгин отечественный) — на 23,6%, отечественные поливитамины без минералов — на 23%, «Аллохол» — на 21,1%, поливитамины с макро‑ и микроэлементами — на 15,8%.

По данным статистиков, за указанный период левомеколь в Хакасии подорожал на 15,7%, «Бисопролол» — на 12,8%, «Нимесулид» — на 12,1%.

Цены на «Бромгексин» выросли на 11%, корвалол — на 9,6%, «Алмагель суспензию» — на 10,9%, комбинированные анальгетики — на 9,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за год потребительские цены на медикаменты выросли на 10,6%.

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