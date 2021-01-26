Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM По итогам 2021 года в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 17 млн кв. метров жилья. Об этом 26 января заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на расширенном заседании правительства.

«На особом контроле правительства находятся вопросы наращивания объема строительства и улучшения жилищной инфраструктуры», — сказал премьер-министр. По его словам, объем инвестиций в этой сфере составит 2,2 трлн тенге ($5,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 15,3 млн кв. метров жилья, что на 16,8% больше, чем в 2019 году. Таким образом, по итогам 2021 года прирост должен составить 11%.

Читайте также: Казахстан занял первое место среди стран СНГ по строительству жилья