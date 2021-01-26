Москва, , 08:27 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Limited оставило без изменений инвестиционный уровень кредитного рейтинга Москвы, сообщает 26 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Рейтинг находится на уровне Baa3 со «стабильным» прогнозом. В агентстве отметили, что по итогам 2020 года темп снижения столичной экономики составил около 4%, а в 2021 году ожидается рост — более быстрый, чем в среднем по России.

Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что Москва сегодня остается привлекательным городом для инвесторов из РФ и других государств. Так, в 2020 году рост инвестиций составил порядка 2%, несмотря на эпидемию коронавируса.

«Адресная поддержка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволила смягчить негативные последствия кризиса, не допустить роста напряженности на рынке труда. В непростых условиях удалось сохранить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы Москвы», — сказала она.