Москва, , 08:25 — REGNUM Для поддержки промышленности производителей на инвестиционном портале Москвы появился новый раздел. Предпринимателям предлагают ознакомиться с реестром площадок для производства, сообщается на портале мэра столицы.

Производители смогут найти, купить или арендовать площадку, где они могут разместить свое производство. Собственники промплощадок через инвестпортал подать заявку на включение в реестр.

Также производителям стала доступны карта комплексного развития территорий, перечень новейших технологических разработок, а также актуальные новости сферы промышленности. Карта содержит информацию о почти 10 тыс. объектах.

Как сообщает ИА REGNUM, на сегодняшний день в Москве работает более 700 средних и крупных промышленных предприятий.

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