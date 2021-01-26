Москва, , 08:13 — REGNUM В 2020 году в РФ дилеры чаще всего продавали компактный кроссовер Changan CS35 Plus. Об этом сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

Доля автомобилей CS35 Plus в общих продажах марки составила 48%.

На втором месте по продажам оказалась модель CS75FL. Её объём продаж в прошедшем году составил 28% от всех проданных компанией авто. Стоит отметить, что продажи CS75FL начались в феврале 2020 года.

С января 2021 года с российского рынка исчезли кроссоверы CS35 и CS75. Их заменят модернизированные кроссоверы CS35 Plus и CS55. Также в компании планируют привезти в Россию новый кроссовер Uni-K и седан Eado.

За год в России и странах СНГ число автоцентров марки выросло в три раза. Если в 2019 году дилерских центров бренда было 35 штук, то в 2020 году их стало 106.

Напомним, в 2020 году российские автолюбители купили 7101 машину марки Changan, что в 2,5 раза больше, чем год назад.

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