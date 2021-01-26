Киев, , 08:06 — REGNUM Запасы угля на тепловых электростанциях Украины снизились до исторического минимума (455 тысяч тонн), заявил 25 января главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Он отметил, что половина от общего объёма угля сейчас находится на двух электростанциях — Луганской и Славянской, при этом вторая не работает.

Оставшийся объём распределён на остальных ТЭС страны, и его «абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности», — цитируют представителя «Укрэнерго» авторы Telegram-канала «Зрада чи Перемога».

Зайченко добавил, что для баланса в энергосистеме Украине на текущей неделе пришлось увеличить импорт электричества из соседней Белоруссии.

Напомним, о беспрецедентном исчерпании запасов угля в середине января сообщали в украинском министерстве энергетики и угольной промышленности. Тогда при наличии 623 тыс. тонн чиновники сообщали о том, что стране необходим уровень запасов в 1,5 раза больше.

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