Пекин, , 08:00 — REGNUM Высокотехнологическая промышленность Китая обеспечила быстрый рост в 2020 году, в то время как выручка с продаж взлетела на 14,7% в годовом исчислении, сообщили в Государственной администрации налогообложения КНР.

Промышленные темпы роста в сфере высоких технологий Китая оказались на 8,7 процентных пункта стремительнее, чем в среднем среди других сфер по стране, сообщил представитель администрации Цай Цзыли.

В частности, сектор высокотехнологичных услуг обеспечивал рост выше 20% в годовом исчислении в течение девяти месяцев подряд в 2020 году.

«Высокотехнологичные услуги вроде интернета, больших данных и искусственного интеллекта продолжили дальше интегрироваться с производственным сектором», — отметил Цай.

Количество высокотехнологичных предприятий Китая, как предполагается, достигло примерно 275 тыс. в 2020 году, что более чем втрое превосходит их число в 2015 году.