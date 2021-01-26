Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 07:55 — REGNUM Экологический совет Иркутской области обсудил планы по рекультивации промплощадки в промышленной зоне экологического бедствия — Усолье-Сибирском. Как сообщает пресс-служба областного правительства, после рекультивации там планируется создание экотехнопарка по переработке промышленных отходов.

В 2021 году сотрудники корпорации «Росатом» продолжат ликвидацию накопленного экологического вреда: работы будут вестись на оставшихся десяти скважинах рассолопромысла. Также планируется завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений. Кроме того, разрабатывается комплексный проект рекультивации промплощадки и окружающих ее территорий.

«Одновременно мы продолжаем работы по ликвидации объектов, которые могли привести к возникновению аварийных ситуаций. К 2024 году мы должны полностью зачистить и подготовить площадку для создания на ней новых производств», — пояснил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков.

Что касается новых производств, то экотехнопарк по переработке накопленных в Усолье-Сибирском отходов впоследствии станет заниматься отходами промышленных предприятий Иркутской области. Планируется, что будущий экотехнопарк станет частью создаваемой в России комплексной системы по обращению с отходами I и II классов в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I—II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС. С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС.

По словам президента России Владимира Путина, именно на Росатом возложена ключевая роль в ликвидации всего накопленного вреда. Эта компания получила полномочия единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском.

В 2020 году приведены в безопасное состояние и перезатарены емкости большого объема, содержащие токсичные вещества; демонтирована наземная часть цеха ртутного электролиза, проводится сортировка демонтированных конструкций, и отбираются пробы для определения их заражения ртутью и последующей демеркуризации; ликвидированы две наиболее опасные скважины глубинного захоронения отходов; формируется противофильтрационная защита, предотвращающая попадание нефтяных продуктов в реку Ангару. В 2021 году эти работы будут завершены.

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