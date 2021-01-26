Гуанчжоу, Китай, , 07:54 — REGNUM «Экономический парник» Китая провинция Гуандун на юге страны поставила цель обеспечить темпы роста экономики региона на уровне более 6% в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

По словам губернатора провинции Ма Синьжуя в рамках правительственного отчета на ежегодной законодательной сессии, провинция обеспечила в 2020 году 2,3% роста ВРП, который превысил 11 трлн юаней (около $1,7 трлн). По объему ВРП регион продолжил лидировать среди прочих провинций страны.

В то же самое время общий объем импорта и экспорта Гуандуна сократился на 0,9% в годовом исчислении за прошедший год до 7,08 трлн юаней, если верить данным провинциального бюро статистики.

В частности, объем экспорта вырос на 0,2%, в то время как импорт просел на 2,6%. В общем по Китаю объем национального ВВП вырос на 2,3% в прошлом году. Вероятно Китай остался единственной крупной экономикой, обеспечившей рост ВВП в год пандемии.