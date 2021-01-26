Иркутск, , 07:35 — REGNUM Средние розничные цены на масло подсолнечное и сахар-песок в Иркутской области получили тенденцию к стабилизации и некоторому снижению. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Также отмечается, что сначала 2021 г. в регионе снизились розничные цены на масло подсолнечное (на 1,3%) и на сахар-песок (на 1,2%). Этому способствовало заключение собственниками торговых продовольственных сетей соглашений по стабилизации и снижению цен на сахар-песок и масло подсолнечное. Теперь сахар реализуется по ценам не выше 50,6 руб. за килограмм в центральных и южных районах области и 52,9 руб. — за килограмм в северных районах области, масло подсолнечное соответственно по 115,5 руб. за литр и 121 руб. за литр.

Такие соглашения с торговыми сетями будут действовать в Приангарье до 1 апреля 2021 года.

Вместе с тем, наблюдаемое в области повышение цен на отдельные продовольственные товары, среди которых яйца куриные и представители плодоовощной группы, власти региона объясняют «фактором сезонной цикличности», характерным для большинства регионов России.

Что касается показателей 2020 года, то Иркутская область вошла в двадцатку регионов России с наименьшим показателем роста цен на продовольствие. В декабре 2020 года, по данным статистики, продовольственная инфляция в регионе составила 1,3%, что несколько ниже, чем по России — 1,5%.

В целом в прошлом году потребительские цены на продовольственные товары в Иркутской области в среднем выросли на 6,0%, что также несколько ниже, чем в России (6,7%) и Сибирском федеральном округе (6,3%).

Напомним, ситуацию, когда людям не хватает денег на продукты питания, президент РФ Владимир Путин назвал недопустимой.

Читайте также: Ситуацию с нехваткой денег на еду у населения Путин назвал недопустимой