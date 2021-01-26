Москва, , 07:34 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 февраля 2021 года приступит к рассмотрению иска госкорпорации «Роскосмос». Она требует оштрафовать одну из компаний своего дивизиона — АО «НПО Энергомаш им. Академика В. П. Глушко» из Московской области, которое позиционируется как ведущая компания в мире по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд ещё 31 декабря 2020 года, но к производству судья Голоушкина приняла его 13 января 2021 года. Сумма требований небольшая — около 2 млн рублей.

Роскосмос требует взыскания «штрафа за неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.3.27 договора от 02.11.2017 года №357-КИ24/17/186 об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций в размере 1 999 998,41 рубля». Детали спора пока неизвестны.

По данным с сайта «Энергомаша», предприятие ведёт историю с 1929 года. Оно входит в АО «НПО Энергомаш», которое объединяет ведущих разработчиков ракетного двигателестроения, в том числе создателей двигателей для «Протон-М», «Союза», «Ангары».