Санкт-Петербург, , 07:11 — REGNUM Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Глумов отказал конкурсному управляющему авиакомпании «Трансаэро» в привлечении к субсидиарной ответственности авиакомпании «Аэрофлот» как контролировавшего должника лица. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Из материалов банкротного дела «Трансаэро» известно, что 23 сентября 2020 года конкурсный управляющий подал заявление «о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности». Он просил привлечь «Аэрофлот — российские авиалинии» «к субсидиарной ответственности по обязательствам должника». Сумма не называлась.

«Как полагает конкурсный управляющий, ПАО «Аэрофлот» — заинтересованное и контролирующее лицо должника в смысле положений статей 19, 61.10 Закона банкротстве и положений части 1 статьи 81 Закона об АО, которое осуществляло операционную деятельность должника, что привело к банкротству ОАО «АК «Трансаэро», — заявлялась в материалах дела позиция конкурсного управляющего.

Из материалов дела известно, что «Аэрофлот» в предбанкротный период заключил с «Трансаэро» договоры займа. В суде установлено, что в целом было предоставлено 5 млрд рублей, которые пошли на пополнение оборотных средств компании, оплату заправки воздушных судов, их обслуживание, а также на возврат средств пассажирам, которые отказались от перевозки. Как заявлялось, средства были потрачены «в целях предотвращения полной остановки деятельности ОАО «АК «Трансаэро» и причинения еще больших убытков».

Судья не нашел оснований для привлечения «Аэрофлота» к субсидиарной ответственности и требование конкурсного управляющего отклонил.

Напомним, «Аэрофлот» должен был получить акции «Трансаэро» в рамках плана по санации, но попытка консолидировать акции успехом не увенчалась.

Процедура наблюдения как первый этап несостоятельности в отношении «Трансаэро» была введена в декабре 2015 года, а уже в сентябре 2017 года авиаперевозчика обанкротили. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Белокопыт.

Напомним, полёты «Трансаэро» прекратило в 2015 году, после того как Росавиация аннулировали сертификат эксплуатанта. В октябре 2020 года компания взыскала с иностранной фирмы крупный долг по договору займа. Сумма превысила 11 млн долларов США (около 842,8 млн рублей).