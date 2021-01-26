Якутск, , 07:06 — REGNUM В 2020 году прокурорами Якутии выявлено около семи тыс. нарушений прав граждан на оплату труда и более 938 млн рублей своевременно невыплаченной заработной платы, отпускных, окончательных расчётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Для восстановления прав граждан принято около пять тыс. мер прокурорского реагирования. В судебном порядке защищены права свыше четырёх тыс. работников. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 500 лиц.

По результатам проверок возбуждено десять уголовных дел. В рамках расследования с учётом принятых прокурорами в комплексе мер реагирования в частности полностью выплачена заработная плата работникам рыболовецкой артели «Арктика», МУП «Таймылырский», ПО «Прогресс», МУП «Жатайская транспортная компания», АО «Строительное управление — 888» и другим.

Выплачено 934 млн рублей задолженности по заработной плате, восстановлены права свыше 28 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростовская и Кемеровская области, а также Ставропольский край вошли в тройку российских регионов с самой высокой задолженностью по заработной плате по итогам 2020 года.