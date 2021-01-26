Пекин, , 04:38 — REGNUM Сектор телекоммуникаций Китая зафиксировал устойчивый рост выручки в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Суммарная промышленная выручка сектора выросла на 3,6% в годовом исчислении до 1,36 трлн юаней (около $210 млрд) в прошлом году, что на 2,9 процентных пункта выше, чем в 2019 году, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий.

Выручка в сфере фиксированных линий связи достигла 467,3 млрд юаней в прошлом году, что на 12% выше, чем в 2019 году. Китай насчитывает 1,59 млрд абонентов мобильной связи, из которых пользователями 4G являются 1,29 млрд человек.

Три китайских гиганта в сфере телекоммуникаций увеличили количество пользователей широкополосного интернета в 2020 году суммарно на 34,27 млн человек, а общее их число по всей стране достигло 484 млн пользователей.