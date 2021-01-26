Владивосток, , 04:08 — REGNUM В Приморье пенсионеры с низким доходом в марте получат единовременную выплату в шесть тыс. рублей. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 450 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Эта новая выплата появилась в 2020 году и предусмотрена для сокращения уровня бедности в Приморье. Мера поддержки предоставляется тем, у кого материальное обеспечение ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, рассчитанной за предыдущий год. По предварительным расчетам это 11 178 рублей.

В список потенциальных получателей внесено около 74 тыс. приморцев. Для получателей региональной доплаты к пенсии эта мера социальной поддержки предъявляется беззаявительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Приморья на 2021 году запланировано увеличение до 182,8 млн рублей на единовременную выплату при рождении первого ребёнка. Кроме того, 40,8 млн рублей предусмотрено на доплату женщинам, которые родили первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет.