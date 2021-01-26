Симферополь, , 03:47 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил банкротный иск к АО «Алуштинский завод железобетонных конструкций». Исковое заявление от местного кредитора пока судом к производству не принято и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Мосэкопроминвест» поступил 22 января 2021 года. Сумма претензий не сообщается. Между тем в апелляции в декабре 2020 года было подтверждено решение о взыскании с завода задолженности в размере 3 750 000 рублей и процентов в размере 244 392,54 рубля. В основе спора лежал договор купли-продажи отходов дробильного производства.

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учрежден в январе 1997 года в Алуште. Его уставный капитал — более 11 млн рублей. Директор с 2017 года — Науруз Койчуев. Из предыдущего дела известно, что в активе предприятия есть сооружение площадью 8871 кв. м и здание общей площадью 22 840 кв.м.