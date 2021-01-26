Пекин, , 03:38 — REGNUM Власти Пекина намерены превратить город в международный центр потребления, сообщает агентство Синьхуа.

Цель была поставлена в рамках приложения к докладу о правительственной работе мэром столицы Китая Чэнь Цзиньином в рамках четвертой сессии Собрания народных представителей Пекина 15-го созыва 23 января.

Со строительством Международного аэропорта Дасин и тематического парка студии Universal в качестве двух ключевых потребительских хабов в области шоппинга и туризма, столица Китая развивать новые точки высококачественного экономического роста.

Тематический парк студии Universal уже построен и готовит свои мощности для приема гостей. Его открытие намечено на май 2021 года. Парк расположен в восточном пригороде Тучжоу. Он рассчитан на прием 10 млн гостей ежегодно.