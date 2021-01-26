Пекин, , 03:26 — REGNUM Выработка электроэнергии Китаем продолжила расти в 2020 году, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

В 2020 году выработка электричества в Китае достигла 7,42 трлн кВт/ч, что на 2,7% больше в годовом исчислении. Только в декабре производство энергии в стране выросло на 9,1% в годовом исчислении до 727,7 млрд кВт/ч. Темпы роста оказались на 2,6 процентных пункта выше, чем в ноябре.

В частности, выработка тепловой энергии подскочила на 9,2% в годовом исчислении в прошлом месяце, что на 2,6 процентных пункта выше, чем в ноябре. Китай также ускорил выработку ветровой и солнечной энергии в декабре на 7,1% и 8,9% соответственно в годовом исчислении.

Производство ядерной энергии выросло на 6,2% в годовом исчислении в декабре, что на 0,8% меньше, чем в ноябре. Выработка гидроэнергии подскочила на 11,3% в последнем месяце 2020 года, оставшись на неизменном уровне относительно предпоследнего.