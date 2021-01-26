Москва, , 03:23 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал компании «Поречь» в удовлетворении иска к Сбербанку. Изначально претензии были заявлены на 75 млрд рублей, но в ходе слушаний представитель компании попытался заявить уточнение иска до 575 млрд рублей. Судья требование отклонила. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В ходе слушаний представитель истца заявил, что с апреля 2020 года компания по основному виду деятельности начала работать в сфере оценки патентов, профессиональной консультации в области научных знаний и оказания услуг в сфере купли-продажи патентов. Новое направление «Поречь» начала осваивать с обращения за кредитом «на выплату зарплаты своим сотрудникам», которых в компании было двое — гендиректор и владелец Александр Гурков и лаборант Марина Зинакова.

«Т.к. общество не будет ограничено от участия в научной жизни, а научная теория, представленная на сайте WWW.ПОРЕЧЬ.РФ, по своей сути переворачивает с ног на голову всю мировую науку, то и зарплату своим сотрудникам планировалось назначить достойную — 850 000 рублей в месяц для генерального директора и 150 000 рублей в месяц для лаборанта», — уточнял истец в ходе слушаний.

За кредитом представитель компании обратился в ПАО «Сбербанк», попросив 5 млн рублей, но банк отказал в предоставлении. Из материалов дела следует, что у компании уже были некие кредитные взаимоотношения с банком.

Заявив претензии на 75 млрд рублей, истец обосновал их необходимостью «компенсировать ущерб от психологической травмы работника» и необходимостью нанимать «научных сотрудников по всему миру с выплатой им достойной зарплаты». В ходе слушаний судья отметила, что полученный генеральным директором кредит, который указан в исковом заявлении, «не имеет какой-либо правовой связи со спорными правоотношениями». Также суд указала на то, что истцом не доказано, как выдача кредита нарушила права истца «на указанную в иске молекулярную теорию, причинив истцу убытки в размере 75 000 400 000 рублей». В удовлетворении требований было отказано.

Напомним, претензии ростовской компании «Поречь», созданной около 15 лет назад для научной деятельности, в суд поступили в июне 2020 года. Дело было оставлено без движения из-за недочетов, но позднее дело приняла судья Козленкова.