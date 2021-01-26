Ростов-на-Дону, , 00:34 — REGNUM В левобережной части Ростова-на-Дону достроена гостиница Marriott Courtyard, однако отель пока не принимает гостей.

Гостиничный комплекс Марриотт Кортъярд (Marriott Courtyard) в Ростове-на-Дону. Август 2018 года Rostov-gorod.ru

В эксплуатацию объект был введён в декабре 2020 года, пишет издание «Город N» со ссылкой на сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко. Одна из причин, по которой гостиница не принимает постояльцев, — незавершённые работы по благоустройству территории.

Комплексу, рассчитанному почти на 200 номеров, планируется присвоить четыре звезды. Здесь также расположены бизнес-зал, фитнес-центр, ресторан, подземная парковка. Открытие отеля позволит трудоустроить около 70 человек. Инвестор вложил в объект 950 млн рублей.