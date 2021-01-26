Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM В течение пяти лет здание гостиницы «Московская» в центре Ростова-на-Дону преобразится. Собственник объекта культурного наследия Татьяна Шишкина заверила, что подготовка к масштабным работам уже ведётся.

«Это сложный проект в центре города. Расположение диктует свои сложности. Мы приступили к проектированию. Минимум полтора года займут проектные и подготовительные работы. К сожалению, это не от меня зависит. Сами работы займут год-полтора. Стройка всегда идёт быстрее, чем подготовка», — цитирует предпринимателя портал 161.ru.

Шишкина пообещала сохранить облик гостиницы. При этом как объект будет использован после реставрации, пока неизвестно.

Из открытых источников следует, что четырёхэтажная гостиница на улице Большой Садовой была построена в 1893—1896 годах по проекту архитектора Александра Померанцева при участии Николая Дурбаха.