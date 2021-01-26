Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM Помещения Ростовского комбината шампанских вин будут сданы в аренду. В будущем территория некогда процветающего завода может попасть под застройку. При этом игристые вина под известным брендом может выпускать предприятие «Цимлянские вина», пишет «Эксперт Юг».

Производственный цех Ростовского комбината шампанских вин Rostovskievina.ru

По информации издания, предприятие закрылось после того, как в разы сократилось производство винных напитков ввиду дефицита импортных виноматериалов. Сам же завод не располагал собственными виноградниками. В настоящее время высвобождено более 100 сотрудников, часть из них встали на учёт в службе занятости.

Один из источников издания считает, что причина остановки производства кроется в большом интересе застройщиков к земельным участкам в центре Ростова-на-Дону, которые уже активно застраиваются.

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