Тегеран, , 09:17 — REGNUM Министр промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана Алиреза Разм-Хоссейни объявил о подписании соглашения с Арменией, отметив, что данный документ будет способствовать активизации коммерческих обменов между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По итогам подписания соглашения он отметил, что экспорт Ирана в Армению в настоящее время составляет около 300 миллионов долларов, а подписание документа поможет поднять данный показатель.

«Армения — одна из евразийских стран, а мы позитивно относимся к торговле с ЕАЭС», — заявил иранский министр, вновь подтвердив, что переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу должны вестись постоянно, при этом Армения может внести значительный вклад в данный процесс.

Министр экономики Армении Ваан Керобян после подписания соглашения также заявил, что его страна готова к взаимной торговле, сотрудничеству и совместному производству, чтобы помочь Ирану выйти на рынки других стран. Отметив, что страна владеет большим рынком, он также сообщил, что Армения готова принять у себя иранских торговых партнёров.

Министр экономики Армении также подчеркнул необходимость содействия торговле и решения проблем, стоящих перед бизнесменами двух стран.