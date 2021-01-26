Тегеран, , 08:41 — REGNUM 23 января управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати на встрече с министром экономики Армении Вааном Керобяном выразил надежду на улучшение торгово-экономических условий и отметил возможность развития потенциала сотрудничества между Ираном и Арменией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отметив давнюю историю торговых и культурных связей между Ираном и Арменией, Хеммати заявил, что Тегеран надеется, что проведение подобных встреч способствует укреплению двусторонних отношений.

Сообщив, что Иран и Армения являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), он подчеркнул, что Армения может оказать огромное влияние на развитие торговых отношений в рамках организации, используя выгоды и преимущества своего географического положения.

Керобян также призвал к развитию торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности активизации инвестиционной и производственной деятельности ключевых иранских компаний в Армении.