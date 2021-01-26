Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Фондовый рынок США упал вечером 25 января в преддверии тяжелой недели для американских компаний. Инвесторы остались обеспокоенными по поводу увеличения числа новых случаев COVID-19, что напрямую влияет на экономику в стране. Об этом сообщил Seattle Post-Intelligencer.

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S&P 500 — фондовый индекс — спустился до 0,4%. Nasdaq упал до 0,2%, а Dow Jones Industrial Average — до 0,7%.

Несколько других крупных компаний сообщат данные позже, включая гиганта Apple. Производитель iPhone сообщит данные 27 января. Также данные еще должны опубликовать American Express, Johnson & Johnson, 3M and AT&T.

Однако представитель компании Northern Trust Wealth Management заверил, что волноваться не о чем, и этот спад не будет долгим.

«Уже около четырех недель у нас наблюдается рост продаж, и на этой неделе нас ждет много интересного, — сказал Брэд Питерсон, советник компании Northern Trust Wealth Management. — Сегодняшние падения, вероятно, — просто пауза».

Уолл-стрит ждет результатов переговоров по поводу предложения президента Джо Байдена о стимулировании экономики США на сумму 1,9 трлн долларов и параллельно пытается проанализировать гору отчетов о прибылях компаний и последние комментарии Федеральной резервной системы.