Нью-Йорк, США, , 20:52 — REGNUM Общемировой ВВП сократился приблизительно на 4,3% в 2020 году вследствие пандемии коронавируса. Об этом говорится в обнародованном 25 января докладе ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития.

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Эксперты Всемирной организации отмечают, что речь идёт о «самом резком сокращении мирового производства со времён Великой депрессии».

При этом указывается, что наиболее существенный удар пандемия нанесла странам с развитой экономикой, где вводились жёсткие ограничительные меры. ВВП развитых стран, по оценкам ООН, за год сократился на 5,6%.

В 2021 году эксперты ожидают умеренного восстановления мирового производства на уровне 4,7%, которое едва компенсирует потери минувшего года.

Напомним, ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что мировое сообщество находится в худшем экономическом кризисе за столетие.

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