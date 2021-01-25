Хэйлунцзян, , 20:18 — REGNUM Сразу на 23,4% в прошедшем году снизился товарооборот между Российской Федерацией и северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян. Об этом 25 января со ссылкой на таможенную службу сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в абсолютных цифрах этот показатель превышает 97 млрд юаней (около 15 млрд долларов), а на Россию приходится почти две трети всей внешней торговли Хэйлунцзяна.

Надо отметить, что в 2020 году общий товарооборот провинции сократился почти на 18% в годовом исчислении, составив почти 154 млрд юаней, что связано с падением производства и потребления в условиях эпидемии коронавируса. Основное снижение торговли Хэйлунцзяна с внешними партнерами произошло за счет уменьшения импорта, в то время, как экспорт вырос на 3,2%.