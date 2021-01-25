Давос, Швейцария, , 20:12 — REGNUM В рамках ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе проведена онлайн-встреча «Давосская повестка дня», на которой выступил председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Об этом 25 января сообщает Синьхуа, отметив, что Китай проводит независимую, самостоятельную и мирную политику, направленную на развитие дружбы и сотрудничества со всеми странами.

Предложив международному сообществу объединиться и решать современные проблемы общими усилиями, партийно-государственный лидер КНР, по сообщению агентства, отверг принцип «игры с нулевой суммой» в мировой политике, а также попытки протекционизма, основанные по его словам, на стремлении «разорить соседа».