Гуандун, , 20:09 — REGNUM Одна из наиболее развитых в КНР провинций Гуандун на юге страны поставила целью добиться в 2021 году темпов роста ВРП более, чем на 6%. Об этом 25 января сообщает Синьхуасо ссылкой на заявление председателя провинциального народного правительства Ма Синжуя, сделанное им на ежегодной сессии регионального Собрания народных представителей (СРП).

Отмечается, что по итогам 2020 года рост ВРП Гуандуна составил 2,3% и в абсолютных цифрах превысил 11 трлн юаней (около 1,7 трлн долларов). Ма Синжуй также подчеркнул, что показатель ВРП Гуандун занимает в КНР лидирующие позиции, представляет собой центр обрабатывающей промышленности и высоких технологий, а также международной торговли.