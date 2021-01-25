Москва, , 19:59 — REGNUM Объём промышленного производства в России в 2020 году сократился на 2,9%. Об этом сообщает 25 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Представленные данные оказались значительно лучше сентябрьского прогноза Минэкономразвития, которое ожидало сокращения промпроизводства по итогам года на 4,1% после роста на 3,4% в 2019 году.

В декабре, согласно оценке Росстата, промышленность в России выросла на 10,5% по сравнению с предыдущем месяцем, что стало самым высоким значением за год, а снижение показателей в годовом выражении замедлилось до 0,2% с ноябрьских 1,5%.

В комментарии ведомства отмечается, что в последний месяц 2020 года рост продемонстрировали все отрасли и секторы экономики, кроме сырьевого.

Лучшую динамику в декабре показал энергетический сектор — рост на 4,7% в годовом выражении и на 16,4% к предыдущему месяцу. Обрабатывающие производства выросли на 4,4% в годовом выражении, отрасли, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений — на 6,5%.

Между тем показатели сырьевого сектора в декабре упали на 8,5% в годовом выражении.