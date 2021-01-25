Ижевск, , 19:57 — REGNUM Удмуртия по итогам 2020 года выделила на финансирование лекарственного обеспечения детей 61 млн рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

На эти средства необходимые для жизни препараты получили около 20 тыс. детей в республике.

С начала 2021 году уже выписаны более 6 тыс. рецептов для льготных категорий граждан на 10,7 млн рублей.

Кроме того, бесплатными комплектами препаратов для лечения коронавируса обеспечили 10 636 амбулаторных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января, в республике бесплатные лекарства от коронавируса получили более 7,8 тыс. человек. Из этого числа 5,5 тыс. граждан были обеспечены препаратами за счет средств регионального бюджета, остальные — из средств федерального центра.

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