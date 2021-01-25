Москва, , 19:12 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России за 2020 год снизилась на 269,9 млн рублей, или на 14,2%, и по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 млрд 628,3 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По информации ведомства, на начало 2021 года из общей суммы невыплаченной заработной платы 681,2 млн рублей (41,8%) приходилось на долги, образовавшиеся в минувшем году, ещё 348,5 млн рублей (21,4%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 598,6 млн рублей (36,8%) — с 2018 года и ранее.

Сообщается также, что 24 млн рублей из общей задолженности по зарплате сформировалось из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета, а остальная сумма — из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 января задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 40%, строительной сферы — 23%, добычи полезных ископаемых — 15%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 8%, транспорта — 5%.

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