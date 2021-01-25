Бишкек, , 19:10 — REGNUM В 2020 году аграрии Киргизии произвели 629 тысяч тонн пшеницы, что на 4,6% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Уборка картошки Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Также стало известно о том, что киргизстанские сельхозпроизводители намолотили в минувшем году 510 тысяч тонн ячменя, что на 9,5% превышает показатель 2019 года.

Производство бахчевых выросло на 6,4% и достигло 261,5 тысячи тонн, а плодово-ягодных культур собрали на 3,2% больше — 278 тысяч тонн.

В то же время произошло снижение на 3,4% объемов выращенного киргизстанцами картофеля — в 2020 году накопано лишь чуть больше 1 млн тонн этой сельхозкультуры.

Упало и производство сахарной свеклы. За 2020 год ее вырастили лишь 449 тысяч тонн, что на 39,4% ниже показателя 2019 года.

Снижение производства картофеля и свеклы обусловлено сокращением их посевных площадей на 3,7% и почти на 42%, соответственно.