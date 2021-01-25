Ханты-Мансийск, , 18:53 — REGNUM В Югре в 2021 году планируют создать около 25 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Отмечается, что по уровню занятости населения Югра в 2020 году заняла четвёртое место среди регионов России. В год разгула пандемии и скачка безработицы в ХМАО было создано 15 870 новых рабочих мест.

В 2021 году при содействии органов службы занятости планируется организовать 24 565 новых рабочих мест. На профессиональное обучение и дополнительное профобразование запланировано направить более двух тысяч югорчан.