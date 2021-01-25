Новосибирск, , 18:31 — REGNUM Предприниматели положительно отнеслись к решению продлить срок подачи заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения в РФ. Как заявила ИА REGNUM 25 января вице-президент ассоциации малоформатной торговли РФ, член «Партии Роста» Наталья Кошелева (г. Новосибирск), предприниматели надеялись, что режим ЕНВД будет сохранен.

«Это простой, удобный и всем понятный режим уплаты налогов, который устраивал практически всех бизнесменов. Основная масса предпринимателей, которые заняты в малоформатной торговле, были вынуждены перейти на упрощенный режим налогообложения, так как патентная система, как и режим для самозанятых, подходят далеко не для всех», — отметила эксперт.

Она привела пример — если предприниматели в ассортименте торгуют товарами, которые подлежат обязательной маркировке, то у них нет возможности перейти на патент. И таких моментов много. «Те, кто все же выбрал патент, в массовом порядке заявляют, что уровень налоговой нагрузки на сегодняшний день увеличился для их предприятий в среднем на 30%. Тем не менее стоит отметить, что патентную систему налогооблажения и режим для самозанятых можно воспринимать как режимы бесшовного перехода с ЕНВД, но тех, кто может выбрать ее, — не такое большое количество. Большинство ушли на упрощенку. Оценки есть. При переходе на упрощенку в 3−10 раз увеличивается налоговая нагрузка, в зависимости от вида деятельности. Но есть и другая проблема. Существуют два вида УСН: «от доходов» и «доходы минус расходы». Последняя система более выгодна по деньгам, но не все предприниматели готовы усложнять свой налоговый путь. Когда ты переходишь на систему «доходы минус расходы», нужна другая квалификация бухгалтера», — пояснила Кошелева.

По её словам, у предпринимателей зачастую нет возможности расширять персонал, проще платить налог с оборота. Но налоговая нагрузка увеличивается в разы, что ведет к разорению и закрытию некоторых микропредприятий.

Также она указала на негативную тенденцию — это миграция представителей малого бизнеса по регионам. Многие субъекты приняли решение снизить ставки по УСН при переходе с ЕНВД. Но не все.

«Я считаю, что для того, чтобы поддержать экономику сегодня, правительство должно рекомендовать всем без исключения субъектам снизить процентные ставки по УСН до 1%. В Новосибирске сейчас это 6%, а значит, налоговая нагрузка для микропредприятий возрастает в 8 раз. Второе, о чем хотелось бы попросить, — это об упрощении самой системы уплаты налогов. К примеру, есть всем понятный режим для самозанятых, нормы которого можно было бы транслировать и на другие режимы. Отдельно необходимо обратить внимание на наиболее пострадавшие отрасли в период пандемии и таким предпринимателям помочь дополнительно», — добавила эксперт.