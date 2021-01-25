Москва, , 17:54 — REGNUM Несмотря на то, что глобальная дедолларизация все еще находится в зачаточном состоянии, появление и бурное развитие цифровой валюты стимулирует прогресс перехода к многополярной валютной системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Цифровая валюта стремится к полной замене доллара США в качестве основной международной валюты с точки зрения выпуска, технологий и инструментов использования, — сказала Степанова. — Крупные экономики, включая Китай, ЕС и Японию, а также многие транснациональные корпорации, активно проводят долгосрочные исследования цифровых валют с целью их внедрения в ближайшее время. Продолжающиеся геополитические процессы, рост волатильности мировых резервных валют, развитие рынка валютных деривативов — все это ведет к наращиванию использования национальных валют во взаимной торговле».

По мнению Степановой, дальнейший отказ от долларовых операций и резервов в мировой торговле и валютной политике стран будет способствовать мировому экономическому росту за счет стимулирования внешнеторговых отношений.

«Снижение экономической зависимости от валютных рисков доллара и решений властей США повысит стабильность и прогнозируемость валютного курса рубля, — добавила экономист. — Ослабление сдерживающих торговых барьеров США для Китая и ЕС будет способствовать росту европейской и китайской экономик и укреплению их валют. Вследствие дедолларизации национальной экономики страны смогут более гибко проводить свою фискальную и внешнеторговую политику, их платежный баланс станет более сбалансированным, позиции национальных экспортеров укрепятся на мировом рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, что хотя доля доллара США в валютных резервах по-прежнему занимает первое место в мире, ее снижение в последние годы вполне очевидно.

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