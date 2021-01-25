Москва, , 17:39 — REGNUM В обозримом будущем полный отказ от доллара в качестве мировой резервной и торговой валюты невозможен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Доллар США по-прежнему удерживает статус базовой мировой валюты, так как США является мировым лидером по ВВП, — сказала Степанова. — Доля доллара США в общих валютных резервах всех стран-членов МВФ, несмотря на снижение в последние годы, остается преобладающей (около 60%). Рынки по-прежнему в основном зависят от доллара США».

Но, по словам Степановой, глобальная тенденция к дедолларизации уже началась.

«Многие страны проводят постепенную политику дедолларизации своих экономик в виде сокращения долговых обязательств США в своих валютных резервах, внедрения новых биржевых товаров и продуктов с установлением котировок и расчетов в валютах стран-партнеров, увеличения объемов оптовой торговли недолларовыми товарами, росте доли резервов и расчетов в недолларовых валютах и наращивании инструментов хеджирования по отношению к доллару», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайшее десятилетие Китаю едва ли удастся ликвидировать влияние доллара, но постепенно доля юаня в международных расчетах будет расти.

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