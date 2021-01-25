Москва, , 17:33 — REGNUM Опасения Счетной палаты РФ по поводу возникновения в РФ дефицита товаров из-за регулирования государством цен на них выглядят необоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко.

«Эти опасения не обоснованы, — сказал он. — Никто сейчас не будет придерживать товар, когда всем нужен оборот, тем более этого не будет по причине регулирования цен. Тем не менее в России назрела реформа ценообразования, которую нужно было провести ещё 25 лет назад, сразу же после введения первых двух частей гражданского кодекса. В частности, в оборонно-промышленном комплексе до сих пор действуют советские нормы и методики, что очень мешает модернизации этой отрасли».

По его словам, там, где цены регулируются, нужен более четкий механизм контроля.

«Для социально значимых товаров/услуг в эти механизмы обязательно должен быть встроен общественный (гражданский) контроль. Сегодня ни у населения, ни у предпринимателей нет ощущения, что они платят справедливые цены за электроэнергию, тепло, воду и не только, — сказал Пальченко. — Нужны чёткие принципы отнесения цены к законной/незаконной. Особенно это касается продукции и услуг для государственных и муниципальных нужд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем видении ситуации с регулированием цен рассказал предприниматель Сергей Демин.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ попросили воздержаться от тотального контроля над рынком