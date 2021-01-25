Москва, , 17:24 — REGNUM В настоящее время регулирование цен в РФ нужно, чтобы к экономическим проблемам страны не прибавились еще и социальные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал критическую позицию Счетной палаты РФ в отношении регулирования цен.

«Разумеется, регулирование сейчас нужно, чтобы к экономическому кризису у нас не добавились проблемы социального плана, — сказал Демин. — Другой вопрос, что тотального контроля за рынком допускать нельзя, ведь это грозит в итоге закрытием предприятий, которые не выдержат такого государственного подхода. Сегодня цены на базовые продукты питания установились на максимально разрешенном уровне. Думаю, что потребители отреагировали на это позитивно. Производители также пока не заявляют о существенных убытках».

Как подчеркнул Демин, властям РФ следует отследить инфляционный пик и вовремя позволить экономическому механизму заработать самостоятельно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал о том, чем должно сопровождаться регулирование цен.

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