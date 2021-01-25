Подгорица, , 17:24 — REGNUM В ближайшие пять лет Черногории не будет хватать, как минимум, 300 000 квадратных метров пляжей для нормального хода туристического сезона, сообщила государственная компания по управлению прибрежными территориями (Morsko dobro).

В компании заявили, что управление пляжами и зонами для купания, как важный сегмент туристического предложения Черногории, определено как один из приоритетов в ее работе, которая помимо обустройства, оснащения и стандартизации существующих природных и застроенных пляжей, включает строительство и обустройство новых пляжей.

Стратегия устойчивого управления пляжами в Черногории (с августа 2017 года), среди прочего, предусматривает направления дальнейшего развития, улучшения, тематизации и стандартизации пляжей на черногорском побережье.