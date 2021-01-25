Москва, , 17:20 — REGNUM Если власти РФ решили регулировать цены на продукты питания, то они не могут делать это, не предлагая производителям ничего взамен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал позицию Счетной палаты РФ, где опасаются, что регулирование цен на некоторые продукты может обернуться их дефицитом.

«Государственное влияние на цены должно быть разумным и обоснованным: раз вы решили диктовать коммерческим компаниям, на каких условиях они должны торговать своей продукцией, то обязательно компенсируйте им итоговые убытки, — сказал Демин. — Причем эти самые убытки следует предварительно оценить, потому что у любого производителя прибыль складывается из ряда составляющих. Рост цен на топливо, энегоресурсы, сырье в итоге сказывается на финальной стоимости товара на полке магазина. Принудительно снижать цену и не предлагать ничего взамен нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин оценил, насколько обоснованными выглядят опасения Счетной палаты РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмен объяснил, что будет с ценами на продукты питания в РФ