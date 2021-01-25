Москва, , 17:16 — REGNUM Рыночные законы должны выровнять в России ситуацию с ценами на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал опасения Счетной палаты РФ по поводу того, что из-за государственного регулирования цен на некоторые товары в РФ может возникнуть их дефицит.

«Да, такие опасения не безосновательны, но рыночные законы в любом случае должны выровнять ситуацию, — сказал Демин. — Даже если какой-то производитель решит придержать продукцию на складе до момента стабилизации цен, он должен понимать, что его место займут другие. Ритейлерам ситуация с пустыми полками также невыгодна. Они смогут оперативно переключиться на товары от небольших региональных поставщиков, для которых такая ситуация — это еще и отличный шанс выйти на федеральный рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что властям РФ придется в скором времени отменить меры, направленные на регулирование цен, так как в противном случае они могут привести к дестабилизации рынка.

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