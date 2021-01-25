Москва, , 16:51 — REGNUM Китайская логистическая компания «Цайняо» (Cainiao Network, входит в Alibaba Group) будет сотрудничать с российским оператором «СберЛогистика» в сфере выдачи заказов. Теперь российские покупатели AliExpress смогут получить заказы в пунктах выдачи оператора. Как пояснили в пресс-службе «СберЛогистики», на старте к системе «Цайняо» подключились пункты выдачи оператора в Москве, в ближайшее время компании планируют масштабировать возможности получения посылок на всю Россию. На сегодняшний день региональная сеть «СберЛогистики» охватывает 82 областных центра России. На первом этапе возможность получения заказа в постаматах и пунктах выдачи «СберЛогистики» будет доступна для товаров из Китая.

«СберЛогистика» станет одним из крупнейших партнёров ИТ-оператора «Цайняо» в России по выдаче интернет-заказов. Сейчас сеть «Цайняо» насчитывает около 19 000 собственных и партнёрских постаматов и пунктов выдачи во всех российских регионах.

«Сотрудничество со «СберЛогистикой» даст покупателям ещё один удобный канал получения посылок, — отметил генеральный директор «Цайняо» в России Вячеслав Савин. — Наша задача — организовать быструю и удобную выдачу в шаговой доступности для каждого пользователя сервисов «Цайняо» и для постоянно растущего количество заказов с AliExpress. На нас приходится более 90% доставок посылок Alibaba Group в мире, а доля заказов из России сейчас является одной из самых быстрорастущих. Благодаря новому каналу выдачи, снизятся сроки ожидания посылок. Уже сейчас на долю выдачи через постаматы и пункты выдачи приходится более 15% всех заказов в России».

«Мы рады сотрудничеству с одним из крупнейших в мире ИТ-операторов «Цайняо», — заявила заместитель генерального директора по коммерции «СберЛогистики» Мария Зайцева. — Мы ценим время наших клиентов и знаем, насколько важно получать свои заказы вовремя и с комфортом. Одна из основных задач нашей компании — сделать сервис доставки удобным и безопасным для нашего клиента. Наши пункты выдачи посылок расположены в отделениях Сбера, а постаматы располагаются в том числе в зонах работы 24/7. В планах «СберЛогистики» открыть точки выдачи заказов в 2500 отделениях по всей стране и установить более 10 тыс. постаматов».