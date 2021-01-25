Москва, , 16:45 — REGNUM Выступление российского президента Владимира Путина на мероприятии «Давосская повестка дня» состоится 27 января, сообщили 25 января в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, «давосская неделя» в 2021 году пройдёт в видеоформате 25−29 января. На ней будут обсуждаться вопросы восстановления доверия и разработки принципов, политики и партнёрства.

Сам Всемирный экономический форум в этом году состоится не как обычно в городе Давосе (Швейцария), а в Сингапуре — 13−16 мая.

В промежутке между этими двумя событиями состоится саммит в Токио 6−7 апреля 2021 г. под эгидой Всемирного экономического форума.

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