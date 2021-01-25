Москва, , 16:42 — REGNUM В 2021 году ожидается снижение темпов роста потребительской активности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание руководителя ВТБ Андрея Костина, который заявил, что уже осенью российская экономика вернется к докризисному уровню.

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«Мы прошли кризис 2020 года без больших потерь за счет того, что рынок был поддержан достаточно серьезным притоком денег от населения, — пояснил Зубец. — Люди тратили деньги. В 2019 году был серьезный провал потребительской активности, а в 2020 году, несмотря на то, что была вспышка коронавирусной инфекции, народ достаточно активно расходовал свои сбережения. И это поддержало российскую экономику. В 2021 году у нас начинается сокращение потребительской активности, потому что все те люди, которые в 2019 году не купили того, что хотели, сделали это в 2020-м. То есть в 2021 году мы ожидаем сокращения темпов роста потребительской активности».

Как подчеркнул Зубец, она не уйдет в минус, но ее темпы роста будут падать.

«Это видно уже сейчас, например по рынку автомобилей, — сказал Зубец. — В декабре 2020 года спрос на автомобили снова начал падать, тогда как в предыдущие месяцы он рос. История с недвижимостью та же самая. Сколько продержится спрос на недвижимость? Скорее всего, в 2021 году он уже сойдет на нет, потому что большая часть тех, кто хотел купить квартиру и располагал для этого деньгами, уже сделали это».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов сказал, что заявления о том, что экономика РФ восстановится к докризисным значениям к осени 2021 года, выглядят как абсолютно популистские.

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